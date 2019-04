Aktion in Dormagen-Straberg : Hobby-Schauspieler beseitigt Graffiti am Jugendtreffpunkt

Die Hoffnung des Fördervereins Jugend- & Sozialarbeit Straberg um Maggy Steiner und Yogy Brockmeyer, nach den Presseberichten über den “Honk“-Sprayer Hinweise zu erhalten, um diesem Gelegenheit zur Wiedergutmachung zu gewähren, hat sich nur zum Teil erfüllt.

Unverhofft meldete sich Manni Fiedler, der beruflich u. a. als Graffiti-Beseitiger tätig ist, beim FJS-Jugendtreff-Beauftragten Yogy Brockmeyer. Er bot an, die Jugendarbeit dadurch zu unterstützen, dass er gratis für den Förderverein die Schmuddelecke am „Alfred-Delp-Haus“ reinigt. Außerdem müssten „Kollegen“ doch auch zusammenhalten, womit er auf sein Hobby als Schauspieler am Kammertheater anspielte, in dem er (als Bühnendouble von Dormagens Ex-Kripo-Chef Jürgen Brockmeyer) in der Rolle des Kommissars Bröckelmeyer brillierte. So ging es der verunstalteten Wand und dem Jugendtreffpunkt „Alte Haltestelle“ an den Kragen, wobei der in Sprühdampf gehüllte Manni von Passanten und Autofahrern Applaus erhielt, als er „Honk“ nach und nach rückstandslos dahinschmelzen ließ. Besonders entzückt aber war Maggy Steiner, der just zu ihrem 80. Geburtstag dieses Geschenk gemacht wurde.