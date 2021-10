„Dormagener Freunde“ : Historiker-Stammtisch feiert Jubiläum und wählt Präsidenten

Dormagen Vor rund 20 Jahren, am 18. September 2001, gründeten vier Männer aus dem Stadtgebiet den Historiker-Stammtisch „Dormagener Freunde“. Ein Jubiläum.

Aus den vier Gründungsmitgliedern wurden im Laufe der Zeit dann neun Männer, eine festgelegte Obergrenze. Vom ersten Tag an war Heinz Krosche, Ehrenvorsitzender des Bürger-Schützen-Vereins Dormagen, der Präsident. Als sein Vize wurde Eduard Breimann bestimmt. Krosche und Breimann sollten ihre Posten „auf Lebenszeit“ ausüben. Im Laufe der Jahre sah sich dieser Stammtisch bei vielen Aufgaben gefordert und setzte sich sowohl bei sozialen Projekten in Dormagen, als auch bei der Aufarbeitung der Dormagener Historie, aktiv ein. Ob finanzielle Unterstützungen, etwa für den abgebrannten Horremer Kindergarten , oder Baumpflanzungen, stets sah sich der Stammtisch verpflichtet zu helfen.

Eduard Breimann verfasste mit Hilfe des Stammtisches das Buch „Das Dorf Dormagen und seine Menschen“. „Ich bin stolz auf das, was wir geschafft haben“, sagte Heinz Krosche bei seiner Abschiedsrede als Präsident. „Ich muss trotzdem aus privaten Gründen die Präsidentschaft abgeben.“ Tatsächlich hat in den 20 Jahren des Bestehens kein Mitglied den Historiker-Stammtisch freiwillig verlassen. „Leider aber sind vier Männer in dieser Zeit verstorben, was den Stammtisch schmerzhaft traf“, so Eduard Breimann. „Willi Loibl, August Wegener, Pastor Fritz Reinery und Helmut Röder hinterließen große Lücken, die inzwischen durch Heinz Pankalla, Udo Heinrichs und Bruno Grimmbach fast gefüllt werden konnten.“ Die weiteren Mitglieder, Peter Heinrichs, Peter Hahn und Josef Pannen, begrüßten einstimmig den Zuwachs im Stammtisch.