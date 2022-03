Ukraine-Hilfe in Dormagen : Hilfsgüter für vierten Transport benötigt

Für den nächsten Transport werden Hilfsgüter benötigt. Foto: Klaus D. Schumilas

Dormagen In der kommenden Woche soll der vierte Transport von Hilfsgütern aus Dormagen in Richtung Zabierzow in Polen stattfinden. Welche Unterstützung die Stadt braucht.

Von dort werden sie vor Ort an Geflüchtete verteilt bzw in richtung Grenze transportiert. Dafür werden nun erneut Sachspenden am Raphaelshaus gesammelt. Nach Angaben der Stadt werden folgende Dinge dringend benötigt: Haltbare Fertiggerichte (nicht Instant) oder abgepackte Lebensmittel für den Sofortverzehr (wie z.B. Ravioli, Suppen, Würstchen, Fisch, etc.) sowie ungekühlt haltbare und verpackte Ware und Energie- bzw. Müsliriegel. Außerdem werden dringend Batterien (Größe AAA, AA und Baby C) sowie jegliche medizinischen Güter (Verbandsmaterial, Pflaster, Schmerzmittel, etc.) gesammelt. Wer noch Arbeitsschuhe mit Stahlkappen abzugeben hat, kann diese ebenfalls vorbeibringen.

Zu folgenden Terminen können die Spenden abgegeben werden: Freitag, 25. März, von 15 bis 19 Uhr, Montag, 28. März, von 17 bis 20 Uhr, Mittwoch, 30. März, von 17 bis 20 Uhr.

Die Anfahrt zum Raphaelshaus sollte über die Bundesstraße 9 erfolgen. Es wird außerdem noch einmal dringend darum gebeten, keine Spenden direkt an den Unterkünften abzugeben. Der Transport ist für den 31. März geplant. Aktuelle Infos zu den Spendensammlungen sind auch unter www.dormagen.de/ukraine/spenden zu finden.

