Bildung in Dormagen : Hilfe für 26 Gesamtschüler auf ihrem Weg in den Beruf

Nievenheim Die Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim nimmt dazu an einem Pilotprojekt teil. Für die Teilnehmer gibt es zusätzliche Fördermaßnahmen.

Mit dem Pilotprojekt „100% Zukunft“ starten jetzt erstmals 26 Jugendliche aus der zehnten Jahrgangsstufe der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim. Ziel der Gemeinschaftsaktion, die von der Kommunalen Koordinierung der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) ins Leben gerufen wurde, ist die engmaschige Begleitung junger Menschen auf ihrem Weg von der Schule in den Beruf .

In der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule wurden engagierte Lehrkräfte für das Projekt gewonnen. Alle teilnehmenden Jugendlichen besuchen einen Extrakursus zur Berufsvorbereitung. Dadurch erhalten ausschließlich diejenigen Schülerinnen und Schüler, die noch weiteren Orientierungsbedarf auf dem Weg in die Zukunft haben, die notwendige Unterstützung. In Praxiskursen des Bildungszentrums der Kreishandwerkerschaft erhalten sie intensive Einblicke in Berufsfelder wie Holz- oder Metallverarbeitung, Informationstechnik oder Gestaltung. Im Februar ist ein „Speed Dating“ der Handwerkskammer in Begleitung des „Dormagener Wegs“ geplant. Es folgen ein Termin mit den Ausbildungsbotschaftern der IHK sowie schulinterne Veranstaltungen, ein Praktikum und eine Berufsorientierungsmesse.