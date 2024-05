Sorgen bei Unternehmen bei Dormagen Talk im Fokus „Die Politik macht keine klaren Ansagen“

Wakebeach 257, das klingt nach Chillen und Müßiggang. Den Straberger See im Blick, ein kühles Getränk in der Hand, das war nicht der Grund, aus dem am Mittwochabend so viele Menschen dort aufkreuzten. Die CDU hatte zum Dormagen Talk eingeladen. Im Kern ging es bei der Podiumsdiskussion darum, wie energieintensive Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit behalten können. Wichtige Begriffe im Laufe des Abends waren Planungssicherheit, bezahlbare Energien, Fachkräftemangel und eine Überforderung der Wirtschaft in Bezug auf erneuerbare Energien. Der Talk-Abend mit dem schönen Ambiente war ein deutlicher Weckruf, vor allem gerichtet an die Politik auf allen Ebenen.