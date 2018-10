Dormagen: "Heroes" spielen David Bowie

Dormagen Die sechs Musiker sehen sich nicht als Revival-Band, sondern sie interpretieren die Stücke des Musikers.

25 Studioalben umfasst der musikalische Nachlass des 2016 gestorbenen Ausnahme-Künstlers David Bowie. Kann man ein solches Oeuvre in zweieinhalb Stunden Konzert pressen? Man kann. Den Beweis traten am Freitagabend „Heroes“ an, eine sechs Mann starke Bowie-Tribute-Band aus dem beschaulichen Schwäbisch Hall.

Dort stehen Rock’n’Roller auf der Bühne, die sich in ihren Soli ausleben, das Schlagzeug dominiert. Die Siebziger Jahre bestimmen die ersten 60 Minuten und mit Starman, Oh you pretty things und Space Oddity sind schon einige der bekanntesten Bowie-Songs dabei – alle auf Rock getrimmt. „Gefällt mir“, sagt Alex, der mit Freundin Alina ins „Pink“ gekommen und eingefleischter Bowie-Fan ist. Ein älteres Ehepaar sieht das anders, verabschiedet sich in der Pause mit dem Hinweis, da gebe es andere Tribute-Bands, „um Längen besser“.