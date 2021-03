Dormagener Hermann Max : Die Seele des Festivals Alte Musik feiert 80. Geburtstag

Der Musikwissenschaftler und Intendant Hermann Max hat immer wieder alte Musik bearbeitet und neu herausgegeben. Foto: Stefan Büntig/Bünting, Stefan (bün)

Dormagen Der in Goslar geborene Hermann Max hat das kulturelle Leben in Dormagen maßgeblich mitgeprägt – in Knechtsteden, aber auch an der Christuskirche.

Von Hansgeorg Marzinkowski

Wer ihn kennt, mag es kaum glauben: Der Dormagener Kirchenmusiker und Musikwissenschaftler Hermann Max wird am Freitag 80 Jahre alt. Fast vier Jahrzehnte war der 1941 in der Kaiserpfalz-Stadt Goslar Geborene nach seinem Studium in Berlin Kirchenmusikdirektor an der Christuskirche in Dormagen (1967 – 2006). Internationale Bekanntheit erlangte Hermann Max aber durch die Gründung des Festivals „Festliche Tage Alter Musik“ 1992, das heute als „Festival Alte Musik Knechtsteden“ firmiert, und in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen feiert. Bis heute ist Hermann Max Intendant dieses Festivals, das zu den herausragenden Alte Musik-Events in Europa gehört.

1977 gründete Hermann Max an der Christuskirche die Jugendkantorei, aus der 1985 das Vokalensemble „Rheinische Kantorei“ und das Barockensemble „Das Kleine Konzert“ hervorgingen. Beide sind heute, ausschließlich professionell besetzt, die Garanten hochwertiger Musikangebote beim Festival. Unter der Leitung von Hermann Max lassen beide Klanggruppen im konzentrierten Mit- und Gegeneinander jenen faszinierenden Klangfluss entstehen, den Alte-Musik-Fans so sehr schätzen. Die berühmte Sopranistin Barbara Schlick sagte das einmal so: „Seine Klangästhetik ist unverwechselbar: jung, strahlkräftig, durchsichtig und harmonisch.“