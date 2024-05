Aktuelle Projekte und Herausforderungen in Dormagen Hoher Besuch bei Branchenführer Coatema

Die Agenda umfasste unter anderem die Themen grüner Wasserstoff, Batterien und Solaranlagen. Hierbei handelt es sich um Bereiche, in denen Coatema als Hersteller von Beschichtungsanlagen eine führende Position in zahlreichen Produktionsprozessen der Branche einnimmt. Darüber hinaus präsentierte Coatema die erfolgreiche Teilnahme an EU-Forschungsprojekten, darunter das innovative Flex2Energy-Projekt, bei dem eine neue Produktionsanlage für den Bereich flexible Solarzellen in Griechenland aufgebaut wird. Die Expertise und Innovationskraft sowie das Engagement für Nachhaltigkeit und Fachkräfteentwicklung des Unternehmens ermöglichten den Politikern einen Einblick in die aktuellen Projekte und Herausforderungen.