Neuer Pfarrer in Dormagen Im Gebet kam die Berufung

Die Zeit der Vakanz in der Kirchengemeinde St. Michael wird bald ein Ende haben, denn schon ab dem 1. September tritt Dr. Heribert Lennartz seine neue Stelle als leitender Pfarrer der Gemeinde in Dormagen an. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, sagt Lennartz. „Ich habe den Eindruck, dass hier sehr viel Lebendigkeit herrscht und es viele aktive Gläubige gibt.“