Goldberger Hof in Nievenheim : Herbstliche Kürbisausstellung auf dem Gemüsehof

Nievenheim Bunte Kürbisse wohin das Auge reicht: Bei der Kürbisausstellung am Goldberger Hof wird für viele Herbst- und Kürbisliebhaber ein Traum wahr. Über vierzig verschiedene Kürbissorten können dort gekauft werden.

In diesen Wochen findet auf dem Goldberger Hof in Nievenheim eine große Kürbisausstellung statt. Die Besucher können aus vielen verschiedenen Kürbissorten wählen, diese begutachten und auch kaufen. „Auf diese Art und Weise konnten wir nicht nur unser Sortiment erweitern, sondern den Menschen zeigen, wie viele verschiedene Kürbissorten es gibt“, sagt Simon Klein. Gemeinsam mit seinem Vater leitet er den Hof. Der 27-Jährige studierte Agrarwissenschaften, schloss das Studium mit dem Master ab und arbeitet nun auf dem Hof.

Die Ausstellung selbst findet nun zum dritten Mal statt. Im vergangenen Jahr lief der Kürbisverkauf auf dem Goldberger Hof sehr gut; zahlreiche Kunden nutzten den Hofladen als alternative Einkaufsmöglichkeit. „Durch die Corona-Pandemie gab es viele Einschränkungen und auch viele Schließungen. Ich denke, dass das ein Grund sein könnte, weshalb so viele Menschen zu uns kamen.“ Die Kunden des Goldberger Hofs sind mit den Produkten, dem Sortiment und ganz besonders auch der Kürbisausstellung sehr zufrieden. „Ich bin ein großer Kürbis- und Herbstfan und dementsprechend finde ich es toll, dass es so eine Ausstellung in der Nähe gibt“, sagt Besucherin Anna Germicke. „Insbesondere mit Kindern ist es natürlich besonders interessant, da man ihnen die einzelnen Kürbissorten zeigen kann.“ Eine ähnliche Meinung vertritt Kunde Jens Betram: „Ich bin spontan auf die kleine Ausstellung aufmerksam geworden und wollte sowieso mal wieder eine Kürbissuppe machen. Die bunten Farben sind natürlich besonders schön und die Auswahl ist riesig.“

Bisher lief der Kürbisverkauf in diesem Jahr etwas verhaltener, was allerdings auch dem Wetter zu verschulden sei. „Wir hatten dieses Jahr oftmals Pech mit dem Wetter“, meint Klein. „Doch der Herbst fängt ja jetzt erst richtig an und damit auch die Lust der Menschen auf Kürbisgerichte. Ich bin zuversichtlich, dass der Verkauf in den nächsten Wochen noch ansteigen wird.“ Die Ausstellung findet noch bis zum 31. Oktober statt. In dieser Zeit können die Kunden jederzeit kommen und die vielen bunten Kürbisse ansehen und sich zu herbstlichen Gerichten inspirieren lassen.