Diamantene Hochzeit in Dormagen Ehepaar feiert die Liebe nach einigen Schicksalsschlägen

1960 hatte sich das Paar mit damals 17 und 19 Jahren in Düsseldorf beim Tanzen kennengelernt. Nach einem Jahr machte Bruno Westphal seiner Helga bei einem Spaziergang einen Heiratsantrag. Sie zogen zusammen in eine kleine Wohnung.„Wir hatten damals absolut gar nichts, jeden Teil mussten wir uns mühsam zusammen ersparen“, erzählt Helga Westphal. „Wir hatten keine Unterstützung. Meine Eltern waren beide im Krieg gefallen. Ich bin mit meinen beiden Brüdern bei meiner Tante und meinem Onkel groß geworden. Es war eine sehr schwere Zeit für mich, bis ich auf meine Frau, die Liebe meines Lebens traf“, erklärt ihr Ehemann. Beide sind sich einig, dass ihre schwierige Kindheit und ihre anfängliche Geldnot dafür sorgten, dass sie so zusammengewachsen sind und man sie nicht mehr trennen konnte. „Ich habe mich mit meinem Mann in 61 Jahren noch nie gestritten. Er war in unserer gesamten Zeit nicht einmal zornig mit mir. Auch wenn ich mit ihm geschimpft und mich aufgeregt habe, kam von ihm kein böses oder lautes Wort. Es ist absolut unmöglich sich mit ihm zu streiten“, verrät Helga als eines ihrer Ehe Geheimnisse und weiter: „Vertrauen war von Beginn an unser stärkstes Fundament“. Bruno Westphal führt aus: „Ich würde sie auch heute sofort wieder heiraten. Sie ist eine unglaublich wunderschöne, liebevolle und starke Frau. Sie ist das Beste, was mir jemals passiert ist.“