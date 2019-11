Dormagen : Der Heimatpreis wird mindestens bis 2022 fortgesetzt

Dormagen In ihrer Bewertung waren sich die Ratsmitglieder einig: Der am Montag erstmals verliehene Heimatpreis der Stadt Dormagen, an dem 20 Initiativen teilnahmen, ist eine gute Sache und soll fortgesetzt werden.

Der Stadtrat beschloss am Dienstag einstimmig, den Heimatpreis auch in den nächsten Jahren auszuschreiben und zu vergeben. Finanzielle Belastungen entstehen daraus nicht, da das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW das Preisgeld in Höhe von jährlich 5000 Euro übernimmt. Dieses Förderprogramm wird bis 2022 jährlich fortgesetzt.

Der Heimatpreis wurde am Montag in einer würdevollen Zeremonie überreicht – an neun Preisträger: zwei erste Preise, zwei zweite, vier dritte und einen Jugendpreis. „Es ist schön zu sehen, wie stark sich Dormagener für ihre Heimatstadt engagieren“, sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld bei der Verleihung an die Erstplatzierten (Kultur- und Heimatfreunde Zons sowie Eduard Breimann), die er mit der Landtagsabgeordneten Heike Troles vornahm. Musikalisch hervorragend von den jungen Musikerinnen Tchamanda S'ngrai (Violine) und Maya Kurzawa (Flügel) sowie der Mundart-Gruppe „Musik-Bocks“ (Gerd Bock, Jakob Bock, Maria Decker und Leo Decker) gestaltet.