Ehrenamt in Dormagen : Heimatpreis geht diesmal an neun Empfänger

Bürgermeister Erik Lierenfeld (r.) ehrte den Heimatverein Rheinland 82 und den Förderkreis für das Missionshaus Knechtsteden, für den Hermann-Josef Lenz (2.v.r.) die Auszeichnung entgegen nahm. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Dormagen Den ersten Platz teilen sich der Heimatverein Rheinfeld 82 und der Förderkreis für das Missionshaus Knechtsteden, für den der Ehrenvorsitzende Hermann-Josef Lenz die Auszeichnung entgegen nahm.

Die Kulturhalle war festlich vorbereitet, die Stadt Dormagen mit viel Mann- und Frauenpower ein aufmerksamer Gastgeber, als jetzt gleich neun Vereinigungen den Dormagener Heimatpreis erhielten. Gleichwohl empfand Bürgermeister Erik Lierenfeld in seiner Begrüßung den Abend nicht so, „wie wir das uns erträumt haben“. Dabei bot der Abend ein Höchstmaß an Sicherheit, alle Geimpften und Genesenen waren eingeladen, einen Selbsttest zu machen, und nahezu alle Gäste nahmen das Angebot wahr. Das entsprach den Vorstellungen des Bürgermeisters, der monierte: „Ich finde es nicht gut, immer der Politik alle Verantwortung zuzuschieben. Wo bleibt die Selbstverantwortung unserer Mitmenschen für ein soziales Miteinander?“ Er gab die Antwort selbst: „Alle, die heute hier sind, betrachte ich als Gewinner, weil sie sich verantwortungsvoll und ehrenamtlich für die Gemeinschaft engagieren.“

Er dankte der Jury – bestehend aus Vertretern des Stadtrats, des Landes, des Kreisheimatbundes, des Geschichtsvereins Dormagen und des Stadtverbandes der Schützen – die eine sehr gute Entscheidung getroffen habe. Zunächst aber verlieh Klemens Diekmann, Geschäftsführer des Energieversorgers „evd“, zwei Nachwuchsförderpreise von je 400 Euro. Sie gingen an die Schützenjugend Hackenbroich-Hackhausen, die in zahlreichen Aktionen den Lockdown begleitet haben und so halfen, ihn auch erträglich zu durchleben, sowie an das Bettina-von-Arnim-Gymnasium für ein Austauschprogramm mit polnischen Schülern und Schülerinnen. Sie haben einen Stelenweg in Zons gestaltet, ein gleiches Pendant befindet sich in Polen. Da die Teilnehmer zumeist nach ihrem Abitur entlassen sind, nahm den Preis Ina Hohn, Lehrerin für Deutsch und Physik am BvA, entgegen. Kleine Filme erläuterten für die Besucher die Aktionen.

Info Anerkennung für ehrenamtliche Arbeit Was Das Land NRW hat das „Programm zur Förderung und Stärkung unserer vielfältigen Heimat“ bis 2022 mit 150 Millionen Euro ausgestattet. Hintergrund Ministerin Ina Scharrenbach begründet die Förderung so: „Tagtäglich setzen sich ehrenamtliche Frauen und Männer für den Erhalt von Traditionen, die Pflege des Brauchtums, die Erhaltung und Stärkung des regionalen Erbes und der Vielfalt ein. Sie tragen dazu bei, dass unsere Traditionen und Werte bewahrt und nach vorne entwickelt werden und geben sie an die nächste Generation weiter.“

Den dritten Heimatpreis, der in diesem Jahr unter dem Motto „Fördern, was Menschen verbindet“ verliehen wird, mussten sich drei Vereinigungen teilen, also auch das Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro. Es erhielten die Heimatfreunde Nievenheim-Ückerath, unter anderem für ihre geplanten Skulpturen in Kreisverkehren und die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Ückerath für ihr Mundartprojekt „Tanzkätzchen“. Entzückend: Für den Preis bedankten sich in Kostümen Louisa und Lara, beide fünf Jahre alt. Weiterer Preisträger war der im Jahr 2000 in Zons gegründete „Verein zur Pflege und Förderung der Mundart im Rhein-Kreis Neuss“. Hier bedankte sich Angelika Dappen mit zwei Mundartwerken, so der „Litanei“ von Ludwig Soumagne.

Auch der zweite Heimatpreis, dotiert mit einem Betrag in Höhe von 1.500 Euro wurde geteilt: Agnes Meuther ist seit drei Jahrzehnten im sozialen Miteinander der Generationen unterwegs, natürlich auch Mitglied der Dormagener Bürgerstiftung. „Mit viel Gefühl hast Du den Dormagener Weihnachtsmarkt gerettet“, lobte Erik Lierenfeld. Sie teilt sich den Preis mit dem Stürzelberger Archäologen und Frühhistoriker Jost Auler, der seit vielen Jahren mit der Dormagener Historie verbunden ist und sie wissenschaftlich gesichert aufbereitet. Erst im Oktober ist ein neues Buch von ihm zur Geschichte Dormagens in der Römerzeit erschienen, just in dem Monat, in dem die Unesco den Niedergermanischen Limes zum Weltkulturerbe erklärte.

Auch der erste Preis, mit 2.500 Euro ausgestattet, wurde geteilt. Ihn verlieh die CDU-Landtagsabgeordnete für Dormagen, Grevenbroich und Rommerskirchen, Heike Troles. „Heimat ist neben dem Bewahren vor allem Zukunft“, sagte sie und meinte damit vor allem den Heimatverein Rheinfeld 82, der seit mehr als drei Jahrzehnten Menschen zusammenbringt. „Wir sind Rhievend“, erklärt der Vorstand selbstbewusst und plant zukünftige Aktionen wie die Sanierung der „Ahl Schull“. Im nächsten Jahr blickt auch der Förderkreis für das Missionshaus Knechtsteden auf 30 Jahre zurück. Für die aktuell 490 Mitglieder nahm der Ehrenvorsitzende Hermann-Josef Lenz den Dormagener Heimatpreis entgegen. Heike Troles lobte insbesondere die jüngsten Aktionen wie die Reaktivierung der Schlosserei und die Renovierung des Klosterfriedhofes.