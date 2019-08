Wettbewerb in Dormagen : Heimatpreis-Bewerbungen bis Ende September möglich

Dormagen Das Thema Heimat hat in Deutschland in jüngster Zeit wieder einen höheren Stellenwert bekommen. Seit 2017 gibt es in Nordrhein-Westfalen sogar ein Heimatministerium (das außerdem für Kommunales, Bau und Gleichstellung zuständig ist).

Mit der Einführung eines Heimatpreises liegt Dormagen also im Trend. In diesem Jahr soll die Auszeichnung zum ersten Mal vergeben werden. Bis zum 30. September können sich Interessenten bewerben. Zur Teilnahme aufgerufen sind Vereine, Initiativen und Ehrenamtler.

Alle drei Gruppen sind in Dormagen stark vertreten, so dass grundsätzlich mit einem großen Anwärterkreis gerechnet werden kann. Allerdings gibt es eine Reihe von Kriterien, die die Bewerber berücksichtigen bzw. erfüllen müssen. Die Stadt listet auf, welche Beiträge honoriert werden können:

1) Beiträge zum Erhalt des geschichtlichen und kulturellen Erbes sowie dessen Darstellung und Sichtbarmachung

2) zur Attraktivitätssteigerung öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Orte und Plätze mit besonderer identitätsstiftender Bedeutung

3) zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes in Verbindung mit dem Heimatort

4) zur Erinnerung an die heimatsportliche Entwicklung

5) zur Begeisterung von Jugendlichen für lokale Besonderheiten

Allgemein sollen mit dem Heimatpreis, dessen Vergabe vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert wird, „ehrenamtliche Projekte im Bereich der Heimatförderung aller örtlichen Vereine, ehrenamtlichen Initiativen und Einzelbürger gewürdigt und unterstützt werden“, informiert die Stadt. Mit der Ehrung werde das Ziel verfolgt, die Projekte bekannt zu machen und zum Nachahmen zu motivieren.

Für die ersten drei Plätze sind Gewinne in Höhe von 2500, 1500 und 1000 Euro ausgelobt worden. Für Jugendarbeit in der Brauchtumspflege gibt es einen Sonderpreis von der Energieversorgung Dormagen (evd), der mit 800 Euro dotiert ist.

Bewerbungen für den Heimatpreis können bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Die Projekte und Aktionen müssen bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen oder umsetzungsreif geplant sein. Voraussetzung für die Teilnahme ist ebenfalls, dass der Wettbewerbsbeitrag der Heimatförderung innerhalb des Stadtgebietes Dormagen dient. Weitere Informationen unter 02133 257-323 oder per E-Mail an heimatpreis@stadt-dormagen.de

