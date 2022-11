Engagement gewürdigt Jury teilt Dormagener Heimatpreis auf

„Fördern, was Menschen verbindet“, unter diesem Motto stand die Heimatpreisverleihung der Stadt Dormagen, die zum vierten Male stattfand, erstmals im vollbesetzten Saal des Bürgerhauses Hackenbroich. Zehn Vereine, Institutionen oder Einzelpersonen wurden ausgezeichnet. Für die kompetente Organisation standen Harald Schlimgen, der Fachbereichsleiter für Bürger- und Ratsangelegenheiten, sowie Christoph Schade, der Leiter für Bürgerschaftliches, zur Verfügung. Bürgermeister Erik Lierenfeld, der noch in der Frühe Werbung für seine Stadt im Gespräch mit dem Moderator Sven Lorig (ARD-Morgenmagazin) und über den Umgang in Dormagen mit der Energiekrise gemacht hatte, sagte in seiner Begrüßung: „Heimat ist da, wo man unsere Sprache spricht.“ Er sprach damit ganz direkt die Situation der Flüchtlinge in Dormagen an, die letztlich trotz allen Engagements „heimatlos“ bleiben. Gleichwohl sei die ehrenamtliche Mitarbeit in seiner Stadt enorm hoch, was die zahlreichen Vorschläge zur Verleihung des Heimatpreises gezeigt hätten.