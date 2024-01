Tipps für den Garten Winter ist die richtige Zeit für den Heckenschnitt

Der Winter zeigt sich in diesen Tagen nass, grau und kalt – nicht gerade ein Wetter, das einen in den Garten lockt. Dennoch gibt es auch jetzt etwas zu tun für Gärtnerinnen und Gärtner: Wer Hecken oder Gehölze schneiden möchte, hat dafür noch bis Ende Februar Zeit. Denn ab dem 1. März gilt bis zum 30. September bundesweit das Fäll- und Schnittverbot. Darauf weist der Rhein-Kreis in einer Mitteilung hin. Axt und Heckenschere müssen ab März im Schuppen bleiben.