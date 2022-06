Balkone und Autos beschädigt : Hausbewohner in Dormagen löschen mitten in der Nacht Brand

Hausbewohner in Dormagen löschen mitten in der Nacht Brand

Dormagen Mitten in der Nacht wurden Hausbewohner in Dormagen auf einen Brand eines Gebüsches aufmerksam. Die Polizei sucht Zeugen. Wie groß ist der Schaden?

2.45 Uhr mitten in der Nacht - und vor dem Haus brennt ein Feuer. So erging es Hausbewohnern an der Straße "Am Schwimmbad" in Dormagen in der Nacht von Freitag auf Samstag, 4. Juni. Dort hatte ein Gebüsch Feuer gefangen - aus bislang ungeklärter Ursache. Die Flammen wurden noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Hausbewohner gelöscht. Zwei angrenzende Balkone und zwei im Nahbereich abgestellte Fahrzeuge wurden durch die Hitzeentwicklung und Rußanhaftungen beschädigt.