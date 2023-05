Rheuma-Liga in Dormagen Hardy Jupe ist neuer Rheumaberater für den Kreis

Diese Weiterbildungsmaßnahme verläuft normalerweise in mehreren Modulen und über einem Zeitraum von drei Jahren, Hardy Jupe brauchte lediglich anderthalb Jahre. Vermittelt werden unteranderem Gesprächsführung, Rahmenbedingungen in der Beratung, Verschiedene Phasen einer Beratung, Praktische Übungen mit Rollenspielen und mehr. Nach Rücksprachen mit der Geschäftsstelle, Rheuma-Liga-NRW, kann Hardy Jupe die Beratungen auch für Grevenbroich, Neuß, Meerbusch, Düsseldorf, den Kölner Norden und für Pulheim anbieten. Weitere Rheuma-Berater gibt es derzeit in Jüchen, Mönchengladbach, Krefeld, Kempen und Viersen. Wer eine Beratungsstelle sucht, kann im Internet unter „Deutsche Rheuma-Liga-NRW“ fündig werden. Für seltene Rheumatische Erkrankung gibt es hier Kontaktmöglichkeiten, zudem wird eine telefonische Sprechstunde angeboten, die von erfahrenen Rheumatologen durchgeführt wird. Auch für junge Menschen (bis 35 Jahre) mit der Diagnose „Rheuma“ gibt es eine Anlaufstelle. „Die ratsuchenden können sich auch an die örtliche Arbeitsgemeinschaft wenden“, sagt Jupe.