Ultra-Marathon am Himalaya „Happyologe“ aus Zons läuft 200 Kilometer in Bhutan

Dass Patrik Wenke seinen Lebensunterhalt irgendwann einmal als „Happyologe“ bestreiten würde, damit hatte er im Jahr 2015 sicherlich nicht gerechnet. Noch weniger rechnete er damals wohl damit, irgendwann an einem 200-Kilometer-Marathon am Himalaya-Gebirge teilzunehmen – Wenke hatte in diesem besagten Jahr einen schweren Schlaganfall erlitten, seine gesamte linke Körperhälfte war gelähmt, gehen musste er neu erlernen. „Schon damals habe ich mir gesagt, wenn ich wieder laufen lerne, dann richtig“, erzählt er. Nach Monaten harter Arbeit stand er wieder auf eigenen Beinen, seitdem läuft der Zonser jedes Jahr mindestens 1000 Kilometer – in diesem Jahr will Patrik Wenke einen riesigen Schritt weiter gehen.