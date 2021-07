Auszeichnung in Dormagen : Hans Sturm ist jetzt Ehrenbürgermeister

Hackenbroich Der bekannte Dormagener darf ab sofort einen ausgesprochen ungewöhnlichen Titel für „seinen“ Ortsteil Hackenbroich tragen, für den er sich seit vielen Jahren einsetzt.

Auf seinen Heimatort lässt Hans Sturm nichts kommen. Und dabei legt er durchaus auch Wert auf Details. Gerne betont er, dass das vermeintliche „Kreiskrankenhaus Dormagen“ in erster Linie in Hackenbroich liege. Denn für Hackenbroich schlägt sein Herz. Was nicht bedeutet, dass er sich nicht auch mit voller Energie für die ganze Stadt einsetzte. Insgesamt 26 Jahre war Sturm stellvertretender Bürgermeister der Stadt Dormagen, 19 Jahre davon als Erster Stellvertreter. Am Ende der vergangenen Wahlperiode hatte er sein Amt niedergelegt. Für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit und seine Verdienste hat Bürgermeister Erik Lierenfeld Hans Sturm jetzt persönlich mit einer Schärpe und einer Urkunde ausgezeichnet und zum Ehrenbürgermeister von Hackenbroich ernannt. Pandemiebedingt konnten die Ehrungen bisher noch nicht durchgeführt werden. Vor drei Jahren war Hans Sturm bereits der Ehrenring der Stadt verliehen worden.