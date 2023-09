Kirmesgesellschaft Ückerath feiert Schützenfest Hahnenkönig Peter Schülgen im Mittelpunkt

Wer Schützenfest und Kirmes einmal in einer etwas ruhigeren, familiäreren Atmosphäre erleben möchte, der ist am langen Wochenende in Nievenheim-Ückerath genau richtig. Dort feiert fei Kirmesgesellschaft Selde Blömche Ückerath das Kirmes- und Heimatfest. Im Mittelpunkt der Festivitäten stehen Hahnenkönig Peter Schülgen (63), aktiver Schütze beim Hubertuscorps Nievenheim, und Junghahnenkönig Nico Esser.