Theater in Dormagen Stadt präsentiert Höhepunkte für Kulturherbst

Auf dem Programmplan stehen neben Hagen Rether zwei weitere Highlights: Konrad Beikircher kehrt am Freitag, 12. Januar 2024, um 20 Uhr in die NGK-Aula zurück. In seinem Programm „Das rheinische Universum“ zieht der Kabarettist augenzwinkernd nach 57 Jahren Bilanz in seiner Wahl-Heimat am Rhein. Mit einer berührend-komischen Komödie um sechs charaktervolle Antihelden wartet das Rheinische Landestheater Neuss am Freitag, 8. März, um 20 Uhr in Knechtsteden auf. „Ladies Night“ heißt das mit einem Schuss Lokalkolorit versehene Stück.