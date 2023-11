Im Norbert-Gymnasium Knechtsteden Hagen Rether bietet Kabarett „vom Allerfeinsten“

Hagen Rether als einer der profiliertesten Kabarettisten ist scharfzüngig, kompromisslos in seiner Offenheit und ausdauernd. Es ist schon vorgekommen, war zu erfahren, dass er vier Stunden an einem Stück ohne Pause vorgetragen hat. Und keiner hat‘s gemerkt. Diesmal trat der Deutsch-Rumäne erheblich gemäßigter im Zeitkonsum auf, doch seine Thematik in der ausverkauften Aula des Norbert-Gymnasiums war maßlos wie eh und je. Auf der nicht gleißend beleuchteten Bühne saß er an einem Klavier. Als Drapierung genügten ihm drei Bananen.