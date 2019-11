Industrie in Dormagen : Hafenausbau bei Ineos verzögert sich

Dormagen Die neue Tankerbrücke mit Verladeplattform und Rohrleitungen nimmt Gestalt an. Die Verladekapazität wird sich erhöhen, Schiffe sollen bald schneller abgefertigt werden. Mit der Fertigstellung ist erst im Frühjahr zu rechnen.

Wer regelmäßig auf der Bundesstraße 9 am Chempark Dormagen unterwegs ist, kann die Fortschritte sehen: Im Stromhafen entsteht eine neue Tankerbrücke mit Verladeplattform und überirdischen Rohrzuleitungen. „Bauherr“ ist das Petrochemieunternehmen Ineos, das das Projekt als Investition in den Standort betrachtet – mit dem Ziel, die Verladekapazität zu erhöhen und Schiffe schneller abfertigen zu können. Durch die Hafenerweiterung soll die Rohstoffversorgung des Chemiestandorts langfristig gesichert und die Anzahl der Schiffe in Warteposition reduziert werden. Die Investitionssumme liege im zweistelligen Millionenbereich, teilt Ineos auf seiner Internetseite mit. Die Arbeiten, die 2018 begonnen wurden, nähern sich allmählich dem Abschluss. Allerdings kann das Ziel, in diesem Jahr fertig zu werden, nicht gehalten werden. „Aufgrund von Bauverzögerungen rechnen wir mit einer Inbetriebnahme Anfang des zweiten Quartals 2020“, teilte Unternehmenssprecherin Anne-Gret Iturriaga Abarzua auf Anfrage mit.