Todesschüsse in Dormagen : Von „hinten seitlich“ erschossen

Hackenbroich Die Lage rund um die beiden Schießereien mit Toten und Verletzten ist unübersichtlich. Inzwischen steht aber fest, was sich im Café an der Neckarstraße abgespielt hat.

Auch fast eine Woche nach den Schießereien mit zwei Toten und zwei Verletzten in Dormagen-Hackenbroich und in Breitscheid im Westerwald sind die Hintergründe und die Motivlage offenbar völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf ermittelt genau in diese Richtung und kann derzeit noch nichts Konkretes sagen, wie Behördensprecherin Laura Hollmann erklärt.