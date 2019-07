Leibniz-Gymnasium : Schüler-AGs begeistern beim Schulkonzert

Hackenbroich Auch dieses Jahr überzeugte das Leibniz-Gymnasium in Hackenbroich wieder mit seinem traditionellen Schulkonzert. Im abwechslungsreichen Programm zeigten die Mitglieder der verschiedenen AGs musikalisches Talent.

Den Auftakt machte die MuT-Klasse (Musik und Theater Klasse) 5c unter der Leitung von Gabi Sperling mit zwei modernen Pop Songs, „Leiser“ von Lea und „Je ne parle pas francais“ von Namika. An die beiden Lieder knüpfte die Instrumental AG unter der Leitung von Dennis Berrendorf mit „Read all about it“ von Emily Sandé und „Believer“ von den Imagine Dragons an. Als dritte Gruppe begeisterte der Lehrerchor, der sowohl aus bestehenden, als auch inaktiven Lehrern bestand, und Evergreens und moderne Popstücke präsentierte.

Den Abschluss der ersten Programmhälfte bildeten die „Entirely Bonkers“, eine kleine Band, die aus der diesjährigen Theater-AG entstanden ist. Mit Alina Mandel am Klavier, Maurice Schwitalla am schlagzeug und Stefanie Brendler als Sängerin überzeugte die Band mit dem Queen-Klassiker „Don’t stop me now“ und der Ballade „Shallow“ aus dem Musikfilm „A Star is Born“ auf ganzer Linie.

Nach einer kurzen Pause mit Getränken und Essen des Catering-Teams der Q1, leitete die Jazzcombo von Bernhard Große-Schware den zweiten Teil des Konzertes ein. Mit „Wake me up when September ends“ von Green Day und „I wish“ von Stevie Wonder präsentierte das Ensemble seine Vielfältigkeit und Stilsicherheit. Darauf folgten die Sänger der Musical-AG und entführten die Zuschauer mit ihrem „Hit-Mix“ aus dem diesjährigem Musical „UFO - kein Wunsch ist schnuppe“ in den „Garten der Wünsche auf dem Mond“. Abschließend präsentierte der VIP-Kurs (vokal-instrumentalpraktischer Kurs) mit Begleitung der „Instrumental-Abteilung“ des Kurses, bestehend aus Colin König am Schlagzeug, Nick Böttge und Tim Meyer am Klavier, Justin Büsgen am Vibraphon, Alexander Gerl am Bass und Nathalie Zuchanek an der Gitarre, die mehrstimmigen Stücke: „All of me“ von John Legend, „Girls like you“ von Maroon 5 sowie „This is me“ aus dem Film „The Greatest Showman“.