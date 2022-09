Einzelhandel in Dormagen : Diese Vorbereitung für den Rewe-Markt laufen derzeit

In diesem „Wäldchen“ wird will Rewe einen Supermarkt errichten. Archiv: schum Foto: Klaus D. Schumilas schum

Hackenbroich Die Ansiedlung eines Rewe-Supermarktes in Hackenbroich nimmt erste Formen an. Auf einer Fläche an der Salm-Reifferscheidt-Allee werden in Kürze Bäume und Sträucher geräumt.