Dormagen-Hackenbroich : Bürgerhaus bietet dank Trennwand zwei kleine Säle

Hackenbroich Während die Begegnungsstätte wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben musste, rückten Handwerker hier an und bauten eine mobile Trennwand ein

Eine Zwangspause, in der fleißig gearbeitet wurde, liegt hinter dem Bürgerhaus Hackenbroich. Jetzt können die beiden Tagungsräume auf der rechten Seite wieder zu einem großen Bürgersaal vereint werden. Dieser bietet auf mehr als 200 Quadratmetern unter normalen Bedingungen Platz für bis zu 199 Gäste. Wegen der Corona-Infektionsschutzvorkehrungen wurde die maximale Besucherzahl vorerst auf 25 Personen begrenzt. Wenn die rollbare Trennwand eingezogen ist, entstehen zwei kleinere Säle, die – ohne Corona-Schutzverordnung – für Veranstaltungen mit bis zu 80 Besuchern geeignet sind.

„Mit der mobilen Trennwand ist das Bürgerhaus jetzt wieder viel flexibler für Vereine und auch Privatbürger nutzbar“, sagt Florian Ossendorf vom zuständigen Eigenbetrieb der Stadt Dormagen. Eine ehemals vorhandene Faltwand war in dem Gebäude entfernt worden, als die benachbarte Grundschule dort während ihrer Sanierung ein Ausweichquartier bezog und zwei feste Klassenräume eingerichtet wurden. Nun investierte der städtische Eigenbetrieb rund 27.000 Euro, um den ursprünglichen Zustand mit einem modernen Trennsystem wiederherzustellen. Damit sich die Gäste im Bürgersaal wohlfühlen können, hat er auch einen neuen Anstrich erhalten. „Nach einer kompletten Grundreinigung ist das Projekt jetzt abgeschlossen“, sagt Ossendorf.

Durch die Lockerung der Infektionsschutzregelungen konnten auch die ersten Nutzer inzwischen ins Hackenbroicher Bürgerhaus zurückkehren. „Rein gesellige Veranstaltungen oder private Feiern sind aufgrund der allgemeinen Bestimmungen vorerst weiter nicht möglich“, informiert Jutta Warstat vom Büro für bürgerschaftliches Engagement, die sich unter anderem um die Vermietung kümmert. „Aber Tanz- und Gymnastikgruppen dürfen das Bürgerhaus mit entsprechenden Hygienevorkehrungen wieder nutzen und auch kulturelle Treffen und Bildungsveranstaltungen können hier unter Auflagen stattfinden“, so Warstat weiter.

Info Interessenten können sich telefonisch an Jutta Warstat wenden unter 02133 257 327 oder per E-Mail an jutta.warstat@stadt-dormagen.de