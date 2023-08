Mega-Projekt am „Strabi“ in Dormagen Gutachten stützen Wildwasserpark-Projekt

Dormagen · Die Planungen für eine Wildwasserpark am Straberg-Nievenheimer See stecken noch in einer frühen Phase. Die ersten Vorgutachten sehen keine Gründe, warum das Projekt nicht starten könnte.

24.08.2023, 13:45 Uhr

Diese Animation zeigt, wie der Wildwasserpark vielleicht einmal aussehen könnte. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Von Klaus D. Schumilas

Olympia kann kommen! Wenn es nach dem in Grevenbroich und Braunschweig ansässigen Büro TAC Technische Akustik geht, können Weltmeisterschaften