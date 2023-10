Spenden in Dormagen Gut 29.000 Euro für Vereine und Institutionen

Carsten Proebster, Vorstand der Sparkasse Neuss und in dieser Funktion auch im Vorstand der Stiftung tätig, sprach im Namen aller Anwesenden: „Viele ältere Menschen sind oft nicht in der glücklichen Lage, Familienmitglieder in der Nähe zu haben. Seniorentreffs sind daher immens wichtig, um soziale Kontakte zu halten und die Freizeit gemeinsam altersgerecht zu erleben. Für das ehrenamtliche Engagement hier in der ,Alten Schule‘ bringen Sie zeitliche Opfer und Kraft auf. Und ich sehe es Ihnen an, Sie sind mit Herz und Freude dabei.“