Besonderer Rundgang in Dormagen : Schauerliches aus der Zonser Vergangenheit

Die Teilnehmer der gruseligen durch Zons mit Maria Decker (Mitte) hatten sich angemessen kostümiert. Foto: Georg Salzburg (salz)

Zons Maria Decker entführte rund 40 Teilnehmer in düstere Zeiten, als in der Zollfeste Mord und Totschlag, Krankheiten und Hungersnöte herrschten.

Stimmiger hätte es nach Einbruch der Dunkelheit am Rheintor nicht sein können. Die Szenerie war so recht geschaffen für Halloween-Freunde, die sich einzeln oder in Gruppen durch die alte Fest Zons bewegten.

Maria Decker hatte anderes im Sinn. Ihre 40 Besucher waren zu einer Premiere gekommen, bei der die Gästeführerin bewusst einen Gegenentwurf wählte. Historisch belegte lebenspralle oder legendenhaft gestrickte Ereignisse waren bei ihrem umfangreichen Rundgang die Themen. Schwere Zeiten und schlimme Verfehlungen wurden an Ort und Stelle benannt. Auch alteingesessene Zonser erfuhren dabei von einer Menge schlimmer Ereignisse mit Mord und Totschlag, mit Krankheiten und Hungersnöten.

So friedlich und behaglich wie in unseren Tagen ging es in Zons jedenfalls nicht immer zu. Vieles davon erinnerte sogar deutlich an Halloween, das mit erschreckenden Aufführungen einst zum neuen Jahr böse Geister verschrecken sollte. „Meine Geschichten können Sie in der Pfarrchronik nachlesen“, benannte Maria Becker ihre Quelle. Von Mund zu Mund ging aber auch manches, das sich die Frauen früher in der Spinnstube erzählten, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger wurden.

Die blutige Schlacht von Worringen spielte eine Rolle, natürlich auch Stadtgründer Friedrich von Saarwerden. Über die Kapelle Maria von den Engeln gibt es Legenden von wundersamen Heilungen durch die Mutter Gottes, die freilich von der Kölner Kurie hochnotpeinlich überprüft wurden. „Die Salbe hat gewirkt“, befanden die Chorherren in einem Fall. Vor Meister Niklas´ Haus, das einst vom großen Brand 1620 verschont wurde, berichtete Maria Decker von der darauf folgenden Pest. Meister Niklas war ein arger Flucher vor dem Herrn und wünschte allen diese schreckliche Krankheit an den Hals. Doch er selbst kurierte sich auf sehr rabiate Art.

Das Altärchen, auf dem heute noch ein Lämpchen brennt, erinnert an Dittchen, der im Wirtshaus lauthals verkündete, er hätte die 30 Silberlinge für den Verrat von Jesus auch angenommen. Gruselig war es dann zu hören, dass Dittchen am nächsten Morgen am Altärchen aufgefunden wurde. Schlimm erging es auch der Patrizierin Katharina Henoth, die nach einem Justizskandal als Hexe verbrannt wurde. Sie hatte sich als Lästermaul freilich auch einen schlimmen Ruf erworben.