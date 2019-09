Schulen In Dormagen : Schüler ohne Frühstück sind nicht selten

„Gesundes Frühstück" gibt es auch an Dormagener Schulen, aber es kommen auch viele Schüler ohne Essen zum Unterricht. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Dormagen Ob Kinder morgens frühstücken, hängt auch vom Wohnort ab. In den Schulen ist dies hinlänglich bekannt. Die Zentrums-Fraktion will das ändern und setzt das Thema im Jugendhilfeausschuss auf die Tagesordnung.

Nach einer Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach geht bundesweit jedes zehnte Kind ohne Frühstück in die Grundschule. In absoluten Zahlen sind dies etwa 300.000 Jungen und Mädchen. Die Zentrums-Fraktion nimmt dies zum Anlass, die Situation an den Dormagener Grundschulen ins Auge zu fassen. In einem Antrag für den am Donnerstag, 19. September, tagenden Jugendhilfeausschuss tritt die Partei für eine anonyme Umfrage unter Lehrern und evtl. auch Eltern ein, mit dem der Stand der Dinge in Dormagen ermittelt werden soll. Das Zentrum will Auskunft darüber, ob an örtlichen Schulen ein „Notfrühstück“ angeboten wird, und wie viele Schüler dieses in Anspruch nehmen. Bestätige sich der Bundestrend in Dormagen, verlangen Fraktionschef Hans-Joachim Woitzik und Thomas Freitag, der das Zentrum als sachkundiger Bürger im Ausschuss vertritt, „ein Konzept zu Gegenmaßnahmen“.

Auch wenn es für die städtischen Grundschulen kein statistisches Material gibt, ist das in Rede stehende Phänomen dort natürlich nicht unbekannt – wenngleich es, je nach Standort, mehr oder weniger ausgeprägt ist. „Bei uns sind es doch einige Kinder, die ohne Frühstück kommen“, sagt etwa Larissa Goller-Wolf, die die Schule Burg in Hackenbroich leitet. Ob die Schule damit im Bundestrend liege „kann ich nicht bestätigen“, sagt die Rektorin. Gleichwohl mag sie nicht ausschließen, dass das Problem „bei uns mehr als an anderen Schulen“ eine Rolle spiele.

Info Allensbach-Studie wurde im August bekannt Befragt An der Studie nahmen 1000 Väter und Mutter teil Ohne Frühstück 10 Prozent der Kinder frühstücken nicht zu Hause. Allein Weitere 9 Prozent frühstücken allein Eltern 57 Prozent meinten, es sei nicht leicht, bzw. gelinge nicht,. Ihr Kind richtig zu ernähren.

In Hackenbroich sei jedenfalls gewährleistet, dass jedes Kind, das morgens zu Hause kein Frühstück erhalte, dies in der Schule bekomme. „Es gibt immer etwas im Sekretariat“, so die Lehrerin. Zudem würden die Klassenkameraden oft mit ihnen ihre Pausenbrote teilen. Mit den betroffenen Eltern sei die Schule im Gespräch, „in vielen Fällen ist auch das Jugendamt mit dabei.“ Larissa Goller-Wolf ist überzeugt: „Mit etwas Erziehung schafft man schon einiges.“ Vorbehalte hat sie gegen Befragungen: „Dagegen würde ich mich wehren wollen“.