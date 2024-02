Überraschung bei Grünen in Dormagen Fraktionschef Tim Wallraff hört auf

Aus dem „Stimmungsbild“, das Tobias Raidelet angekündigt hatte, wurde eine faustdicke Überraschung: Tim Wallraff, erst Sprecher des Ortsverbandes der Dormagener Grünen, dann seit 2014 Fraktionsvorsitzender, wird in der neuen Wahlperiode nach der Kommunalwahl 2025 nicht mehr die Ratsmannschaft anführen. Das machte der 47 Jahre alte Pädagoge am Norbert-Gymnasium bei der ersten Mitgliederversammlung des Ortsverbandes in diesem Jahr deutlich. „Aus beruflichen Gründen“, so übermittelte Sprecher Raidelet die Beweggründe. „Tim wird nicht mehr für einen Spitzenplatz kandidieren.“ Sein Nachfolger wird eine Frau werden: Susanne Stephan-Gellrich.