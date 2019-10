Prüfantrag in Dormagen : Sport unter einem grünen Dach?

Auch ein begrüntes Dach – in der Art wie hier am Beispiel des Technischen Rathauses in Dormagen – gehört für die Grünen zu einem Konzept mit nachhaltigem Bauen. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Die Grünen haben einen Antrag zum geplanten Neubau der Dreifach-Sporthalle am Bettina-von-Arnim-Gymnasium gestellt. Neben der Planung der Halle in konventioneller Bauweise solle die Stadt Dormagen eine ökologische Alternative vorlegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Tim Wallraff und Claudia Raidelet rannten offene Türen ein. Der Fraktionsvorsitzende und die sachkundige Bürgerin der Grünen hatten zur jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses Eigenbetrieb einen Antrag zum geplanten Neubau der Dreifach-Sporthalle am Bettina-von-Arnim-Gymnasium (BvA) vorgelegt. Ihr Anliegen: Neben der Planung der Halle in konventioneller Bauweise solle die Stadt Dormagen eine ökologische Alternative vorlegen – inklusive Angaben zu den geschätzten CO 2 -Einsparungen und den Kosten unterschieden. Dazu gab es am Ende viel Zustimmung – wenngleich sich Hans-Joachim Woitzik vom Zentrum durchaus auch skeptisch geäußert hatte. Solche Überlegungen müssten ökonomisch tragbar sein, hatte der Politiker angemerkt und den Wunsch nach fundierteren Informationen geäußert.

Carsten Müller (SPD) machte sich Gedanken, ob denn bei einer solchen Prüfung und „Doppelplanung“ nicht zuviel Zeit verloren ginge, der Bau der Halle sich folglich verzögern könnte. Diese Bedenken räumte Frank Wolfgramm, der neue Leiter des Eigenbetriebs, indes mit Hinweis auf andere Regionen und Länder aus. In Bayern oder in Österreich etwa werde längst praktisch flächendeckend ökologisch gebaut, das sei für Unternehmen kein Neuland mehr. Entsprechend rechne er auch nicht mit nennenswerten Stockungen bei der Umsetzung des Hallenprojektes. Auch bei der statischen Belastbarkeit gebe es zwischen hallen in konventioneller und in ökologischer Bauweise keine bemerkenswerten Unterschiede. Martin Seewald (CDU) beurteilte den Antrag der Grünen unterdessen als „sehr gelungen“.

Info Kostenexplosion sorgte für Aufregung Was Im Frühjahr war bekannt geworden, dass der Bau der neuen Dreifachsporthalle am Schulzentrum Mitte sehr viel teurer wird als ursprünglich veranschlagt: statt 4,6 Millionen Euro soll das Projekt mit 6,8 Millionen Euro zu Buche schlagen. Gründe Laut Stadt Baukostensteigerungen und Außenanlagen wie Parkplatz und Zufahrtswegen

Durchaus denkbar also, dass die Dreifachhalle sich dereinst zum Beispiel mit begrüntem Dach präsentiert – und/oder bei ihrer Errichtung viel Holz verwendet wird. „Holz als Baustoff ist in der Produktion nicht energieintensiv und bietet darüber hinaus den Vorteil, dass es für die Lebensdauer des Gebäudes eine CO 2 -Senke darstellt“, argumentieren die Grünen Wallraff und Raidelet. Als anerkannte Zertifikate für ökologische Bauweise stünden das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude (BNB) des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat, das sich im Wesentlichen auf Verwaltungsgebäude beziehe, aber auch auf andere Gebäude übertragen werden könne, sowie das Zertifizierungssystem der Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) zur Verfügung, bei dem insbesondere Sporthallen zertifiziert werden.