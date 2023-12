Engagement in Dormagen Grüne Tour der Kick-off-Gruppen für Jungen endet mit Baumpatenschaften

Die Bewältigung der Klimakrise ist eine der Hauptaufgaben des 21. Jahrhunderts und beschäftigt auch die Kinder, Jugendlichen und pädagogischen Fachkräfte im Jugendhilfezentrum Raphaelshaus. Seit Jahren arbeiten alle dort an drei Schwerpunkten: „gesundes und nachhaltiges Essen“, „Geländegestaltung“ und „nachhaltiges Leben in den Gruppen“. Jede Gruppe bzw. jeder Bereich überlegt sich in regelmäßigen Abständen, welche kleineren und größeren Projekte im Jahresverlauf umgesetzt werden können.