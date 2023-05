Mega-Projekt in Dormagen Grünes „Ja, aber“ zu Wildwasserpark

Für den Co-Fraktionsvorsitzenden Dirk Schimanski ist deshalb klar: „Kanusport, egal ob als Hobby- oder Leistungssport, hat hier in der Region mittlerweile Tradition. Diese wollen wir erhalten – aber nicht um jeden Preis. Das Konzept muss solide in die heutige vom Klima- und Strukturwandel geprägte Zeit passen.“ Was das konkret heißt, erklärt Hans Christian Markert, Sprecher für Klima, Umwelt, Energie und Bauen: „Um solche Eingriffe in die Natur beim Wildwasserpark auf ein Minimum zu reduzieren, muss ein Optimum an Gewässerschutz gewährleistet werden, die Energieversorgung ausschließlich auf erneuerbaren und möglichst eigenerzeugten Energien beruhen und die Herstellung der künstlichen Gewässerkörper mit Recycling-Beton sichergestellt sein.“