Politik in Dormagen Die Grünen halten CO2-Bepreisung für sinnvoll

In einer Erklärung macht Jungbluth deutlich, dass die Fraktion damit nicht ganz einverstanden ist: „Wir bedauern sehr, dass die Umsetzung der Berücksichtigung von CO 2 -Emissonen durch eine mögliche CO 2 -Bepreisung als zusätzlicher Parameter bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen von der Verwaltung abgelehnt wird“, heißt es darin. Die Begründung könne man durchaus nachvollziehen, dennoch sei es wichtig, auch Umweltstandards in die städtische Nachhaltigkeitsstrategie mit einfließen zu lassen.„Eine CO 2 -Bepreisung ist dabei eine Möglichkeit, die auch das Umweltbundesamt aufzeigt und ist weniger komplex als ein allgemeiner ökologischer Fußabdruck oder die Zusammenfassung aller Treibhausgase.“