Kein Partnerschaftsverein für Osteuropa in Dormagen Vereinsgründung ist gescheitert

Vor knapp einem Jahr stellte Bürgermeister Erik Lierenfeld die Frage: „Gibt es Menschen, die die Idee gut finden und Interesse haben, einen (solchen) Osteuropa-Verein gründen zu wollen?“ Zehn Monate später muss nüchtern konstatiert werden: offenbar nicht. Lierenfeld informierte jetzt die Mitglieder des Kulturausschusses, dass es zwar „mehrere Gespräche“ gegeben habe, „aber auch auf mehrmalige Nachfrage hin haben sich keine Interessenten für eine Vereinsgründung gefunden“. Ziel war es, die bereits bestehenden Kontakte nach Osteuropa, nach Zabierzow (Partnerstadt für die Hilfstransporte in die Ukraine) und Orzese (beide in Polen) in einem Partnerschaftsverein zu konzentrieren.