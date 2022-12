UWG-Desaster in Dormagen Die Gründung einer neuer Partei ist recht wahrscheinlich

733 Dormagener gaben der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) im September 2020 ihre Stimme. Es war sicherlich ein gutes Stück Vertrauensvorschuss, denn die UWG hatte erst im gleichen Jahr in Kostenpflichtiger Inhalt Dormagen ihre Ortsgruppe wiederbelebt. Was kreisweit funktioniert, sollte auch in Dormagen möglich sein. 2,7 Prozent der gültigen Wählerstimmen und ein Ratsmandat waren das beachtliche Ergebnis. Von dem, was damals ordentlich begann, ist gute zwei Jahre später nicht mehr viel zu sehen: Nach den Austritten von drei Mitgliedern – darunter Ratsmitglied Michaela Jonas – ist nur noch eine Handvoll Leute übrig geblieben, die mehrheitlich der Familie des damaligen Mitgründers Markus Roßdeutscher angehören.