Aktion in Dormagen Großes Engagement bei Seniorenmittagstischen

Gut gelaunt trafen sich am Donnerstag trotz der widrigen Straßenverhältnisse Seniorinnen und Senioren in den Sportlerheimen in Gohr und Nievenheim zum Seniorenmittagstisch. Einigen Gästen war es aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität jedoch nicht möglich, den Weg zum Sportplatz auf sich zu nehmen. Doch dank der großen Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer gelang es den Organisatoren spontan, die Mahlzeit ausnahmsweise nach Hause zu den Betroffenen zu bringen. „Ich möchte mich herzlich für das überwältigende ehrenamtliche Engagement und die Unterstützung der Sportvereine SuS Gohr und VdS Nievenheim bedanken“, sagt die städtische Senioren- und Behindertenbeauftragte, Monika Brockers. „Es hat mich sehr gerührt, wie viele Bürgerinnen und Bürger ihre Hilfe angeboten haben.“