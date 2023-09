Zukunftstag in Dormagen Motto: „Die Welt gibt es nur einmal“

Los geht es um 13 Uhr in der Stadtbibliothek in Dormagen mit Grußworten von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Erik Lierenfeld. Im Anschluss daran folgt die Verleihung des Nachhaltigkeitspreises der Stadt Dormagen. Weiter im Programm geht es mit einer Reihe von Vorträgen und Workshops, zu denen alle Interessierten eingeladen sind. Den Einstiegsvortrag übernimmt in diesem Jahr Mona Treude, Senior Researcherin am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie. Sie berichtet über den aktuellen Stand der Nachhaltigkeitstransformation. Den ganzen Tag über werden sich rund um die Stadtbibliothek zahlreiche Initiativen vorstellen und ihr Engagement präsentieren. Zwischen den Programmpunkten gibt es für alle Teilnehmenden kostenlose Empanadas, Kaffee-Spezialitäten sowie weitere Getränke an den Foodtrucks.