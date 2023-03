Schulprojekt in Dormagen Großer Umbau der St.-Nikolausschule

„Baustellen“ in Form von Mängeln gibt es an jeder Schule in Dormagen. Alle gleichzeitig können nicht angepackt werden, gleichwohl wird aktuell und künftig gearbeitet. So an der St.-Nikolausschule in Stürzelberg. Dort besteht seit Jahren erheblicher Bedarf, sei es weil Turnhalle und OGS baulich nicht mehr akzeptabel und sanierungsbedürftig sind, sei es, weil die Schule mehr Platz benötigt. Das wird jetzt angegangen und viel Geld investiert: Die erste Kostenschätzung für An- und Neubau und teilweise Maßnahmen im Bestand liegt nach angaben der Stadt nach der Erstellung des Entwurfs und der Beteiligung von Fachplanern bei 2,2 Millionen Euro. Erfahrungsgemäß wird es am Ende eher noch teurer.