Stadtkonferenz zum Mobilitätskonzept Bürger sollen aktiv den Verkehr in Dormagen mitgestalten

Die Stadt Dormagen lädt alle interessierten Dormagener für Montag, 23. Oktober, zur „Stadtkonferenz Mobilitätskonzept“ in die Kulturhalle, Langemarkstraße 1-3, ein. Beginn der Konferenz ist 18 Uhr. Ziel der Mobilitätswende ist es, dass Fußgänger, Radfahrer sowie Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel mit Auto- und Motorradfahrern gleichgestellt werden. Bei der Veranstaltung werden der Projektverlauf und die Ziele erläutert. Darüber hinaus können die Teilnehmer über Mängel und Konflikte im Dormagener Verkehrssystem diskutieren. Auch alle Dormagener Bürgerinnen und Bürger, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich online unter http://tinyurl.com/mobilitaet-dormagen aktiv an der Erstellung des Mobilitätskonzeptes zu beteiligen. Die Befragung läuft noch bis zum 10. November.