Fledermäuse in Dormagen Sensationsfund im Knechtstedener Busch

Christina Jaax, Holger Meinig und Michael Stevens von der Biologischen Station in Knechtsteden staunten nicht schlecht, was ihnen in der Nacht zum Tag der Deutschen Einheit ins Netz gegangen war: „Eine extreme Seltenheit, wenn nicht sogar eine Sensation, eine Große Bartfledermaus, ein ausgewachsenes Männchen wurde gefangen. Es ist der Erstnachweis für den Rhein-Kreis Neuss. Am gesamten Niederrhein ist sonst nur ein Nachweis aus dem Diersfordter Wald bekannt“, freut sich der Biologe Michael Stevens. Myotis brandti, so der wissenschaftliche Name, wurde im Diersfordter Wald einmal nachgewiesen, und das war 2012.