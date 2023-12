Blutspende in Dormagen Grippewelle bremst Spendewillige aus

„Wir benötigen dringen gesunde Lebensretter, die jetzt Blut spenden, weil das Ausfallen der Menschen, die zwar Blut spenden möchten, dies aber erkältungsbedingt nicht können, sehr hoch ist“, sagt Stephan David Küpper vom Blutspendedienst West. Daher gäbe es auch noch in diesem Jahr zwei Termine für Dormagen. Sowohl am 18. Dezember, von 15 bis 19 Uhr, im Haus für Horrem, Weilergasse 1b, in Horrem als auch am 28. Dezember, von 16 bis 19 Uhr im katholischen Pfarrzentrum St. Katharina, Am Burggraben 4, in Hackenbroich.