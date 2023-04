Erasmus-Projekt am BvA Dormagen Griechenland-Austausch zur Förderung demokratischer Werte

Nebenbei konnten die BvA-Schüler aufgrund der geologischen Lage der Schule in einer typischen griechischen Mittelstadt, fernab von großen touristischen Einflüssen, auch authentische Einblicke in die griechische Kultur, Lebensweise und natürlich das Schulwesen gewinnen. „Man denkt, dass alle Schulen in Europa ungefähr gleich ausgestattet sind, aber so ist es nicht“, sagt Ben (Q1). Auch SV funktioniere überall anders. „In Griechenland sind nur Oberstufenschüler in der SV, in Deutschland machen die Schulen das unterschiedlich. Am BvA ist es super, dass alle Jahrgangsstufen in der SV vertreten sind“, erzählt Lena Licht.