Auszeichnung in Dormagen : Goldene Münze der Stadt für Hans-Jürgen Niehues

Bürgermeister Erik Lierenfeld mit Hans-Jürgen Niehues und dessen Nachfolgerin Christine Neuschäfer. Foto: Stadt Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Bürgermeister Erik Lierenfeld würdigt im Rahmen der Sitzung des Stadtrates den ehemaligen Vorsitzenden der Stadteltern mit einer besonderen Auszeichnung.

Auf den voll besetzten Rängen des Zuschauerbereiches in der vergangenen Ratssitzung saß auch Hans-Jürgen Niehues. Der langjährige Vorsitzende der Stadteltern war eingeladen worden und nahm an, dass er nach seinem Ausscheiden noch ein paar wertschätzende Worte mit auf den Weg bekommen sollte. Doch was dann kam - „damit hatte ich wirklich nicht gerechnet“, bekannte er.

Denn noch vor Beginn des offiziellen Teils der Ratssitzung hatte Bürgermeister Erik Lierenfeld dem langjährigen Vorsitzenden die Goldene Münze der Stadt Dormagen verliehen. Niehues führte die Stadteltern von 2010 bis 2021 als Vorsitzender. Zudem war er 22 Jahre lang Schulpflegschaftsvorsitzender an der Regenbogenschule und dem Leibniz-Gymnasium. In seinen Funktionen setzte er sich in besonderer Weise für die Interessen der Dormagener Schulen ein.