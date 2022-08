Freude bei SuS Gohr : Eröffnung der Sportanlage und große Ehrung

Gohr Die Umwandlung des altehrwürdigen Gohrer Aschenplatzes zu einem modernen Kunstrasenplatz durch die Stadt Dormagen ist nach einem langen Anlauf abgeschlossen.

Im Rahmen dieser Baumaßnahme konnte sich der SuS DJK 1930 mit verschiedenen Ideen in das Projekt einbringen. Zum Einstieg ins Sportwochenende wurde die nun fertiggestellte Sportanlage an der Bruchstraße im Rahmen einer Feierstunde offiziell eröffnet. Zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung und den Vorständen der benachbarten Sportvereine waren der Einladung des SuS Gohr gefolgt, um die neuen Sportstätten in Augenschein zu nehmen.