Leseförderung in Dormagen Gohr erhält öffentlichen Bücherschrank

Öffentliche Bücherschränke sind bisher in Dormagen nur wenige zu finden, doch in vielen Stadtteilen gibt es kleine Bibliotheken von Grundschulen oder kirchlichen Einrichtungen. Zudem steht die Stadtbibliothek in der Dormagener Innenstadt allen Bücherfreunden zur Verfügung. Zentral am Helmut-Schmidt-Platz gelegen und mit mehreren Buslinien erreichbar bietet die große Bibliothek eine Fülle von Büchern, Zeitschriften, Spielen, Filmen, Musik und digitalen Medien an.