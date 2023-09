Kirche in Dormagen Pfarrer Klaus Koltermann segnet alle Paare

Vor Kurzem rügte Kardinal Rainer Maria Woelki einen Pfarrer, weil er gleichgeschlechtliche Paare gesegnet hatte. Das blieb nicht ohne Folgen. Am Mittwoch organisierten acht katholische Priester einen Segnungsgottesdienst direkt vor dem Kölner, aus Protest. Die Auswirkungen reichen bis nach Dormagen, denn dort gibt es einen Pfarrer, der bereits seit drei Jahren gleichgeschlechtliche Paare, aber auch Menschen, die in zweiter Ehe verheiratet sind, segnet. Es ist Pfarrer Klaus Koltermann vom Seelsorgebereich Dormagen Nord. Er war mit in Köln dabei.